Vom Tegernsee ins US-Fernsehen: Familie in Jimmy-Fallon-Show

Gmund/New York (dpa) - Erschöpft und durstig strandete der prominente US-Talkmaster («Tonight Show») Jimmy Fallon im Sommer bei der Familie Ewerdwalbesloh am Tegernsee - nun revanchiert er sich bei seinen Helfern: Er lädt die Familie aus Oberbayern in seine Show ein, die am Montag aufgezeichnet werden sollte - eine Woche Hotel am Times Square inklusive.