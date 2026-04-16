Partymusik

Vor dem Opening: Diese Ballermann-Songs sollten Fans kennen

Schräger geht’s kaum: Schaukelpferde, Dachdecker und ein Minikäse sorgen am Ballermann für Partystimmung. Was die Malle-Fans beim Opening musikalisch erwartet.

Mit «Layla» landete er einen Nummer-Eins-Hit: Schaukelpferd-Fan Schürze. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Mit «Layla» landete er einen Nummer-Eins-Hit: Schaukelpferd-Fan Schürze.

Palma de Mallorca (dpa) - Heute beginnt am legendären Ballermann auf Mallorca das erste XXL-Partywochenende der neuen Saison. Im «Bierkönig» werden Hunderte Feierwütige erwartet. Eine Woche später startet dann der Konkurrent «Megapark» in die Saison - mit Rappern wie Haftbefehl und Capital Bra.

Schon im Vorfeld haben die Stars des Partyschlagers ungewöhnlich viele neue Songs veröffentlicht. Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold kritisiert die Schwemme: «Es gab noch nie so viel schlechte Scheiß-Partyschlagermusik wie dieses Jahr», sagt er in einem Instagram-Video. Umso wichtiger, die Trink-Tracks zu kennen, die bislang herausstechen:

«Schaukelpferd» von Schürze und Partycrasher

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Es ist eine Zeile, die zugegebenermaßen nicht gerade logisch klingt, aber im Kopf bleibt: «Du wärst so schön, wenn du nicht so hässlich wärst.» Logischer wird es auch nicht mehr im Song «Schaukelpferd» von Schürze («Layla») und dem Partycrasher. «Ich wünsche mir ein Schaukelpferd. Auf dem ich schaukeln kann, von hier bis zum Ballermann. Im Galopp, lopp, lopp, lo-lo-lopp.»

Trotz des völlig sinnbefreiten Textes - am Ballermann ja nichts Ungewöhnliches - gehört der Song schon jetzt zu den größten Ohrwürmern. Am Samstag wollen die beiden Interpreten zusammen mit 200 Fans auf Plastik-Schaukelpferden vom Strand zu ihrem Auftritt in den «Bierkönig» reiten - im «Galopp, lopp, lopp, lo-lo-lopp.»

«Dachdecker» von Julian Sommer

Julian Sommer (28) gehört seit «Dicht im Flieger» 2022 zu den Hitgaranten der Partyszene. In diesem Jahr knüpft er daran nahtlos an. «Dachdecker» ist thematisch so etwas wie eine Fortsetzung seines Duetts mit Mickie Krause («Handwerker») aus dem vergangenen Jahr. «Weißt du, was ich mache jetzt? Jetzt wird sich das Dach gedeckt», singt Sommer. Und nicht nur Fans des Partyschlagers dürften wissen, dass es dabei nicht um Handwerkerarbeiten geht. «Weißt du, was ich mein damit? Rein damit. Rein damit.» Prost!

Und auch die weiteren Sommer-Hits des Jahres dürften am Ballermann gut ankommen. «Wenn ich nüchtern wär» veröffentlichte der Sänger aus der Vulkaneifel schon zu Karneval, «Endlich normale Leute» mit Komiker Chris Tall kommt an diesem Opening-Wochenende und «3x k.o.» mit Frenzy und Calvin Kleinen später in diesem Jahr.

«Babybell» von Breitner

Der Song von Newcomer Breitner (29) aus Niedersachsen ist nicht mehr ganz frisch, sondern wurde schon im Spätsommer veröffentlicht. Zum Ende der vergangenen Saison ging er aber so dermaßen durch die Decke, dass der Höhenflug weitergehen dürfte. Anfang des Jahres kletterte der tierische Ohrwurm auf Platz 14 der Charts, die Anhänger des FC Schalke 04 grölen ihn nach den Heimspielen gern in den Stadionkatakomben.

Und nicht nur alle Käsefans sollten sich den Text auf der Zunge zergehen lassen: «Zieh dich aus wie Babybel und dann Baby, Baby: bell! Wau, wau, wau, wau, wau, wau.» Und damit: Willkommen in der Welt des Ballermanns!

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