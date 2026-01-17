Bild
Weimer: Deutsche Filme konkurrenzfähig

In Berlin wird der Europäische Filmpreis verliehen. Die deutsche Branche habe schon jetzt gewonnen, meint der Kulturstaatsminister Stunden vor der Gala.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gibt sich überzeugt von der Qualität des deutschen Films. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gibt sich überzeugt von der Qualität des deutschen Films. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht die Nominierungen deutscher Filme beim Europäischen Filmpreis als Gütesiegel. «Nie zuvor war der deutsche Film so stark beim Europäischen Filmpreis vertreten wie 2026», erklärte der parteilose Beauftragte für Kultur und Medien in Berlin. Das zeige, dass der deutsche Film konkurrenzfähig sei. 

Auch der Eurimages Award für das Produzententeam von Komplizenfilm bestätige die Relevanz. «Insofern hat der deutsche Film den heutigen Abend schon jetzt gewonnen und dazu gratuliere ich allen Beteiligten herzlich», meinte Weimer. Der Eurimages Award wird für herausragende Ko-Produktionen vergeben.

«In die Sonne schauen» oft nominiert

Der Europäische Filmpreis wird am Samstagabend (ab 18.00 Uhr) in Berlin vergeben. Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie «Sirât» des Franzosen Oliver Laxe, das Drama «Sentimental Value» des Norwegers Joachim Trier und das Drama «In die Sonne schauen» der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski, deren Film für Deutschland auch ins Rennen um den Oscar geht.

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA konnten die Mitglieder der Europäischen Filmakademie über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Bei der zurückliegenden Verleihung war der Musicalfilm «Emilia Pérez» als bester europäischer Film ausgezeichnet worden.

