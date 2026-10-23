Wieso Ski Aggu Handys auf seinen Konzerten verbieten will

Berlin (dpa) - Muss man die Show auf der Bühne wirklich verwackelt filmen oder löscht man das Video später sowieso wieder? Die einen zücken bei Konzerten gerne ihr Smartphone, andere nervt es. Rapper Ski Aggu («Friesenjung») hat jetzt ein Handyverbot bei seiner kommenden Tour angekündigt. Als selbst «handysüchtige Person sage ich, dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen, indem wir Handys auf dem Konzert verbieten», sagte der Berliner der Deutschen Presse-Agentur.

Die Leute hätten wieder Lust auf einen Ort, an dem sie einfach abschalten könnten – sowohl selbst als auch ihre Handys, findet der Künstler, der bürgerlich August Jean Diederich heißt und immer mit Skibrille auftritt. Durch das Verbot würden sie noch mehr im Moment sein und die Erinnerungen im Kopf abspeichern.

Ski Aggu hat vor einer Woche sein neues Album «Ski Aggu Musik» veröffentlicht und geht damit 2027 auf Tour. Im Februar und März spielt er Shows für «seine treuesten Fans» in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt der «Insider Tour» ist in Rostock. Ski Aggu gehört zu den Künstlern, die in den sozialen Medien eine große Reichweite haben und mit Videos schon mehrfach viral gegangen sind. Bei der Tourankündigung vor wenigen Tagen wurde auch das Handyverbot bekanntgegeben.

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Foto: Carsten Koall/dpa Viele Fans zücken bei den Auftritten gerne und oft ihr Handy. (Archivbild)

Ski Aggu setzt beim Handyverbot auf Vertrauen

Prinzipiell habe er nichts gegen Handys im Publikum, erklärte der Rapper nun. Er filme selbst gerne Momente, wenn er auf einer Show sei. «Aber die kollektive Nutzung hat so sehr überhandgenommen, dass die Leute sich wieder nach einem handyfreien Ort sehnen. Genauso ist es ja auch in vielen Nachtclubs». Das Verbot wolle er auf Vertrauensbasis umsetzen. «Ich denke, dass sich das Publikum daran hält und die Regel respektiert».