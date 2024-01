Wim Wenders: «Und dann freut man sich plötzlich wie Bolle»

Berlin (dpa) - Wim Wenders ist für einen Oscar nominiert - mit Alkohol angestoßen hat der Regisseur auf seine Nominierung aber eigenen Worten zufolge nicht. Bis zur Oscar-Verleihung am 10. März wolle er gemeinsam mit seinem japanischen Ko-Drehbuchautor Takuma Takasaki auf Alkohol verzichten, sagte er - denn Takasaki sei abergläubisch.

Wenders (78), der in Berlin lebt, geht mit dem Drama «Perfect Days» für Japan in der Sparte bester internationaler Film für einen Oscar ins Rennen. Auf Alkohol verzichte er nun aus Solidarität mit Takasaki. «Also mit dem Feiern ist überhaupt nichts mehr. Na gut, ich kann auch mit Cola anstoßen.»

Er habe nicht mit der Nominierung gerechnet. «Ich habe einfach gesagt, es passiert sowieso nicht. Ich war so sicher, dass es nicht passiert, dass ich mich absolut abgeschottet habe gegen jede Art von schlechter Laune und Enttäuschung. Es konnte gar nicht passieren. Dann ist es passiert. Und dann freut man sich plötzlich doch wie Bolle.»

In der Sparte bester internationaler Film ist auch der Filmemacher Ilker Catak nominiert - für Deutschland mit seinem Werk «Das Lehrerzimmer». Das mache Wenders sehr froh, sagte er am Dienstagabend. «Mein erster Glückwunsch war heute an das ganze Team vom «Lehrerzimmer». Wir haben uns gut angefreundet (...) und haben uns eigentlich immer nur gewünscht, dass wir gemeinsam dabeibleiben.»