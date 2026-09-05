Würde Freddie Mercury heute noch mit Queen auf Tour gehen?

London (dpa) - Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (77) glaubt nicht, dass Freddie Mercury im hohen Alter noch mit Queen auf der Bühne stehen würde. «Ich habe das Gefühl, Freddie hätte wahrscheinlich gesagt: "Ich glaube, jetzt reicht's, Darling!"», scherzte Taylor im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich weiß es zwar nicht, aber ich vermute, er wäre mit 80 nicht auf Tournee gegangen. Vielleicht würde er auch etwas völlig anderes machen - er war ja immer sehr einfallsreich.»

Gedenkveranstaltungen zum 80. Geburtstag

Am 5. September wäre der Queen-Frontmann 80 Jahre alt geworden. Weltweit wird der Sänger und Entertainer an diesem Wochenende bei zahlreichen Events gefeiert, unter anderem bei einer Freddie-Mercury-Gala in Montreux, wo Mercury eine Statue gewidmet ist. Taylor kündigte an, er werde auf seinen Bandkollegen anstoßen. Mercury starb 1991 an einer Lungenentzündung infolge einer AIDS-Erkrankung.

«Es ist wundervoll, dass sich die Welt an Freddie erinnert. Er war mein bester Freund und ein großartiger Mensch», sagte Taylor. «Wir haben ihn alle sehr geliebt. Er fehlt uns so sehr, seit er nicht mehr da ist.» Trotzdem bleibe Mercury sowohl für ihn als auch für Queen-Gitarrist Brian May ein wichtiger Teil seines Lebens. «Wenn Brian und ich zusammen sind, dann denken wir manchmal, Freddie säße in der Ecke und fragen uns, was er wohl denken oder sagen würde. Es ist schon komisch.»

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Taylor: Niemand kann Mercury das Wasser reichen