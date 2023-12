Zac Efron enthüllt Hollywood-Stern und würdigt Matthew Perry

Efron, der als Teenager durch die Disney-Filmreihe «High School Musical» bekannt wurde, erinnerte in seiner Ansprache an den im Oktober mit 54 Jahren gestorbenen Kollegen Matthew Perry. Bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu der Komödie «17 Again - Back to High School» (2009) sei Perry ihm gegenüber «so nett und großmütig» gewesen, sagte Efron. Das habe ihn damals sehr motiviert und seine Karriere vorangebracht. Dafür wollte er Perry danken.

Efron kommt Mitte Dezember mit dem Film «The Iron Claw» in die Kinos. Das auf Tatsachen beruhende Familiendrama dreht sich um vier US-Brüder, die in den 80er Jahren als Profi-Wrestler Karriere machten.

Mit seiner Rolle als junger Basketballstar Troy Bolton in dem Fernsehmusical «High School Musical» (2006) feierte er an der Seite von Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale seinen Durchbruch. Er spielte auch in zwei Fortsetzungen mit. Nach Komödien wie «Bad Neighbors», «Dirty Grandpa» oder «Baywatch» war Efron in Filmen wie «Greatest Showman», «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» oder «The Greatest Beer Run Ever» zu sehen.