Zac Efron möchte aus dem Hamsterrad raus

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Zac Efron sucht nach eigenen Angaben derzeit einen Ort zum Niederlassen. «Ich denke darüber nach, wo ich mir ein Zuhause aufbauen und mein Leben führen möchte», sagte der 36-Jährige dem Branchen-Magazin «Variety». Dem Magazin zufolge lebt der Hollywood-Schauspieler nicht mehr in Los Angeles und hat zuletzt viel Zeit auf einem eigenen Grundstück in Australien verbracht. Mit seinen Eltern könne er so viel Zeit verbringen, wie er wolle, sagte er. «Sie werden immer in Kalifornien sein.»