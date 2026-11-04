Podcast-Gespräch

Zu hohe Miete: Sido gibt seinen Späti in Berlin auf

Vor einigen Jahren eröffnet der Rapper nahe dem Ostkreuz einen Spätkauf. Jetzt muss Sido den Laden schließen. Der Grund: Mieten, die nicht mehr bezahlbar sind.

Sido muss seinen Späti demnächst schließen. (Archivbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Sido muss seinen Späti demnächst schließen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Schluss mit Späti: Der Rapper Sido muss seinen Laden «Svenni's Nachtshop» in Berlin im nächsten Monat schließen. Das erzählte er im Podcast «Take me Späti» von Sara Arslan. Grund für das Aus seien die gestiegenen Mieten. «Das kannst du mit so einem Späti nicht finanzieren», sagte der gebürtige Berliner.

Dem Portal «t-online.de» zufolge eröffnete Sido den Spätkauf in der Nähe des Ostkreuzes im Jahr 2021 gemeinsam mit dem Rapper Bozza und Armin Bahari-Darakhshan. Die Idee kam durch einen Freund, der zu der Zeit schon einen Späti besaß, wie Sido im Podcast erzählte.

Damals habe die Miete für den Laden noch bei 4.000 Euro monatlich gelegen - mittlerweile seien es 6.000 Euro. «Wir können uns das nicht mehr leisten», sagte Sido. Die Frage, ob er an einem anderen Standort einen neuen Späti eröffnen wird, verneinte der 45 Jahre alte Rapper deutlich. Das sei gerade nicht geplant.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Podcast-Preise für Nazi-Recherche und Späti-Talk
Podcasts

Podcast-Preise für Nazi-Recherche und Späti-Talk

Promis im Späti, Investigativrecherche und ein Publikumsliebling: Wer bei der Premiere des Deutschen Podcast Award abräumte – und was hinter den Siegerformaten steckt.

13.05.2026

Das sind die Nominierten für die Podcast Awards
Podcasts

Das sind die Nominierten für die Podcast Awards

Mehr als 2.000 Podcasts bewarben sich um die ersten Deutschen Podcast Awards. Wer nominiert ist und welche Formate besonders viele Chancen haben.

29.04.2026

Rapper Sido kündigt neues Album «Frieden» an
Leute

Rapper Sido kündigt neues Album «Frieden» an

Rapper Sido hat sein zehntes Solo-Album angekündigt. Er verrät den Titel, das geplante Release-Datum und auch musikalische Gäste.

25.03.2026

Musik

Rapper Bushido feiert Comeback in Berlin

Ehemals Berliner Gangsterrapper, heute Familienoberhaupt in Dubai: Bushido ist für seine - offiziellen Angaben zufolge - letzte Tour nach Europa zurückgekehrt. Beim ersten Konzert in Berlin ließ es der siebenfache Vater krachen.

22.03.2024

Szene

Immer mit der Ruhe - Schach beim Späti

Typisch untypisch Berlin - ein Spiel, ein Ort und keine Beschwerden. Schach bietet einige Vorteile gegenüber dem üblichen Abendlärm vor einem Berliner Späti.

19.08.2023