Zu hohe Miete: Sido gibt seinen Späti in Berlin auf

Berlin (dpa) - Schluss mit Späti: Der Rapper Sido muss seinen Laden «Svenni's Nachtshop» in Berlin im nächsten Monat schließen. Das erzählte er im Podcast «Take me Späti» von Sara Arslan. Grund für das Aus seien die gestiegenen Mieten. «Das kannst du mit so einem Späti nicht finanzieren», sagte der gebürtige Berliner.

Dem Portal «t-online.de» zufolge eröffnete Sido den Spätkauf in der Nähe des Ostkreuzes im Jahr 2021 gemeinsam mit dem Rapper Bozza und Armin Bahari-Darakhshan. Die Idee kam durch einen Freund, der zu der Zeit schon einen Späti besaß, wie Sido im Podcast erzählte.

Damals habe die Miete für den Laden noch bei 4.000 Euro monatlich gelegen - mittlerweile seien es 6.000 Euro. «Wir können uns das nicht mehr leisten», sagte Sido. Die Frage, ob er an einem anderen Standort einen neuen Späti eröffnen wird, verneinte der 45 Jahre alte Rapper deutlich. Das sei gerade nicht geplant.