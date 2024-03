März geht mit typischem Aprilwetter zu Ende

Offenbach (dpa) - Der letzte Märzwoche zeigt sich mit wechselhaftem Wetter in Deutschland. «Ein Schwung höhenkalter Luft beschert uns derzeit ein typisches Aprilwetter im März», sagte Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In der Nacht zum Montag kommt es dem Meteorologen zufolge insbesondere in einigen Mittelgebirgslagen sowie in Alpentälern zu leichtem Frost. Am Montag beeinflusse das Aprilwetter noch den Nordosten und Osten Deutschlands.