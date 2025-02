Mann bedroht Frau und Kind mit Waffe - Polizei erschießt ihn

Freiburg (dpa) - Polizisten haben tödliche Schüsse auf einen Mann abgegeben, der seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind geschlagen und mit einer Waffe bedroht hat. Die 47-jährige Frau hatte den Notruf selbst abgegeben und sich dann mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer der Wohnung in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg verbarrikadiert, wie die Polizei mitteilte.