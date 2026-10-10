Vorfall in englischem Zoo

Mann betritt Tigergehege - tot

In einem Zoo im Norden Englands spielt sich ein dramatischer Vorfall ab. Ein Mann gerät in direkten Kontakt mit einem Sibirischen Tiger - mit tragischen Folgen.

Der sibirische Tiger oder Amur-Tiger ist die größte Raubkatze der Welt. In einem Zoo in England wurde ein Mann von einem der Tiere getötet, nachdem er dessen Gehege betreten hatte. (Illustration) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Der sibirische Tiger oder Amur-Tiger ist die größte Raubkatze der Welt. In einem Zoo in England wurde ein Mann von einem der Tiere getötet, nachdem er dessen Gehege betreten hatte. (Illustration)

Doncaster (dpa) - Ein Mann ist nach Betreten eines Geheges in einem Zoo in England von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Wie die Polizei in der nordenglischen Grafschaft South Yorkshire mitteilte, erlitt der Mann schwere Verletzungen und starb trotz Bemühungen der Rettungskräfte noch an dem Ort des Vorfalls im Yorkshire Wildlife Park. Auch der Zoo bestätigte auf seiner Website einen ernsten Vorfall im Tigergehege.

Warum der Mann das Gehege am frühen Nachmittag betreten hatte, war zunächst unklar. Seine Familie sei informiert worden und werde von speziell geschultem Personal betreut, erklärte die Polizei. Der Tiger sei unverletzt und während des Vorfalls in seinem Gehege geblieben. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. 

Der Yorkshire Wildlife Park beherbergt mehrere Sibirische Tiger oder Amur-Tiger, die als größte Raubkatzen der Welt gelten. Das weitläufige Gehege kann von einem hölzernen Steg aus besichtigt werden. Ob der Mann von dort ins Gehege hinuntersprang oder auf andere Weise hineingelangte, war zunächst unklar. Die Polizei rief dazu auf, im Internet kursierende Videos von dem Vorfall nicht zu teilen.

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