Trump verbreitet Video von tödlichem Tiger-Angriff

London (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat das Video des tödlichen Tiger-Angriffs auf einen Mann in einem englischen Zoo verbreitet. Zudem veröffentlichte Trump auf seiner Plattform Truth Social eine KI-Version, in der er in einer ähnlichen Szene einen Tiger in die Schranken weist. Die Familie des am Samstag von dem Tier getöteten Opfers erklärte der Nachrichtenagentur PA zufolge, dass «zutiefst anstößige Medieninhalte» ihnen schweren Seelenschmerz zufügten. Die zuständige Polizei hatte darum gebeten, Aufnahmen des Angriffs nicht weiterzuverbreiten.

Das 23-jährige Opfer war am Samstag aus bislang unbekannten Gründen in das Gehege des Tiers gesprungen. Wie die Polizei in der nordenglischen Grafschaft South Yorkshire mitteilte, erlitt der Mann schwere Verletzungen und starb trotz Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort im Yorkshire Wildlife Park. Die Familie beschrieb ihn als «klugen, warmherzigen und einnehmenden jungen Mann». Sie schrieb über eine «schwere psychische Erkrankung über mehrere Jahre hinweg».

Trump schrieb zu dem Video, das den Vorfall zeigen soll: «Leg dich niemals mit der Natur an!» Zu sehen ist, wie sich der Tiger dem Mann nähert, ihn beißt und krallt. Trumps von Künstlicher Intelligenz erstellter Clip, der mit dem Lied «The Lion Sleeps Tonight» unterlegt ist, endet damit, dass Trump das Tier umarmt. Dem US-Präsidenten folgen auf seiner Plattform über 13 Millionen Profile.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Untersuchung beginnt am Donnerstag

Die Familie teilte mit, sie sei über den Verlust zutiefst am Boden zerstört und kämpfe damit, das Geschehene zu verarbeiten. Die Angehörigen baten darum, mit der Veröffentlichung und Verbreitung von Medieninhalten «in einer außergewöhnlich vulnerablen Zeit» aufzuhören. Die Familie sei «voller Hoffnung, dass die zuständigen Behörden ihr Möglichstes tun werden, um aufzuklären, warum unser wunderbarer Sohn getan hat, was er getan hat».