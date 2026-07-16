Kriminalität

Mann legt Feuer in Behörde - mehrere Menschen in Klinik

Ein Mann legt laut Polizei ein Feuer in einem Behördenbüro. Zuvor hat er eine Mitarbeiterin bedroht. Es gibt Verletzte. Was ist bekannt.

Ein Mann sei gefasst worden, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein Mann sei gefasst worden, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

Finsterwalde (dpa) - Im Süden Brandenburgs hat ein Mann in einer Außenstelle des Landratsamts in Finsterwalde ein Feuer gelegt. Vier Menschen seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Landkreisverwaltung sprach von fünf verletzten Personen. Ein deutscher Verdächtiger im Alter von 35 Jahren sei gefasst worden. Die genauen Hintergründe seien noch unklar. Nach dpa-Informationen wollte der Verdächtige mit einer Mitarbeiterin des Amtes über einen Fall sprechen.

Ein Kunde habe am Morgen kurz nach 8.00 Uhr die Ortsstelle der Kreisverwaltung des Landkreises Elbe-Elster betreten, sagte ein Polizeisprecher. Er habe eine Sachbearbeiterin zunächst bedroht und beleidigt und dann in einem Büro das Feuer gelegt. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können und 20 bis 30 evakuierte Menschen betreut. «Es hat eine ordentliche Rauchentwicklung gegeben.» 

Zur weiteren Untersuchung ist das Gebäude vorerst gesperrt. Wie genau es zu dem Brand kam, werde nun ermittelt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sprecher der Landkreisverwaltung: Wohl Brandsatz

Ein Sprecher der Landkreisverwaltung sagte, der Angriff habe sich in der Außenstelle, in der unter anderem das Amt für Jugend und Soziales untergebracht ist, ereignet.  Es sei um Jugendbelange gegangen, worum genau, konnte er nicht sagen. 

Der Verdächtige hatte laut dem Sprecher, der sich auf erste Informationen bezieht, wohl einen Brandsatz dabei. Es sei Flüssigkeit «hingeworfen» worden, die kurze Zeit Flammen verursacht habe.

Der Dienstbetrieb am Standort Finsterwalde ist den Angaben zufolge für restlichen Tag vollständig eingestellt. Bis einschließlich Montag entfielen sämtliche Sprechzeiten und vereinbarten Termine. Wann der Standort wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden kann, hänge von den weiteren Untersuchungen und der Schadensbewertung ab. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen psychologisch betreut werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Gefängniszelle gelegt – Häftling schwer verletzt
Feuerwehr-Einsatz in Karlsruhe

Brand in Gefängniszelle gelegt – Häftling schwer verletzt

Ein Häftling wird mit schweren Verbrennungen aus einem Gefängnis in eine Klinik gebracht. Feuerwehrleute und Justizbeamte müssen die Flammen zusammen löschen.

13.06.2026

Gefängnisinsasse legt Feuer in seiner Zelle
Brände

Gefängnisinsasse legt Feuer in seiner Zelle

Feueralarm hinter Gittern: Ein Insasse zündet einen Gegenstand in seiner Zelle an. Warum hatte der mutmaßliche Brandstifter ein Feuerzeug?

12.02.2026

Feuer in Flüchtlingswohnheim nicht vorsätzlich gelegt
Notfälle

Feuer in Flüchtlingswohnheim nicht vorsätzlich gelegt

Am Morgen bricht ein Feuer im Flüchtlingswohnheim aus – sechs Menschen müssen raus, ein Bewohner wird verletzt. Sie werden in einer anderen Unterkunft untergebracht.

17.10.2025

Patient legt Feuer in Krankenhaus - Keine Verletzten
Brandstiftung

Patient legt Feuer in Krankenhaus - Keine Verletzten

In dem Krankenzimmer liegt ein älterer Mann und schläft. Doch dann löst der Brandmelder aus.

22.09.2025

Rems-Murr-Kreis

Patient legt in Krankenzimmer Feuer

01.06.2023