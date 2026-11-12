Verbrechen

Mehr als 200 Hinweise bei Polizei nach dem Tod von Lisa

Auch mehr als eine Woche nach dem Verbrechen sind viele Fragen zum Tod von Lisa offen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Blumen und Kerzen sind am Zaun vor dem leerstehenden Haus zu sehen, in dem die Leiche der 13-jährigen Lisa gefunden wurde. Foto: Jens Kalaene/dpa
Blumen und Kerzen sind am Zaun vor dem leerstehenden Haus zu sehen, in dem die Leiche der 13-jährigen Lisa gefunden wurde.

Berlin (dpa) - Im Fall der getöteten Lisa sind bei der Polizei inzwischen mehr als 200 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diesen werde nun nachgegangen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Angaben zur Qualität der Hinweise konnte er nicht machen. Zuletzt hatten die Ermittler Fotos von dem möglichen Tatfahrzeug veröffentlicht und um Hinweise gebeten. 

Der silberfarbene Citroën C5 Kombi mit einem polnischen Kennzeichen wurde in dem Ort Altglietzen im Nordosten Brandenburgs sichergestellt. Dort war in einem leerstehenden Haus am Sonntag die Leiche der 13-jährigen Schülerin gefunden worden. 

Auf diesem von der Polizei zur Verfügung gestellten Bild ist ein sichergestellter silberfarbener Citroën C5 Kombi mit polnischem Kennzeichen zu sehen. Foto: -/Polizei Berlin/dpa
Auf diesem von der Polizei zur Verfügung gestellten Bild ist ein sichergestellter silberfarbener Citroën C5 Kombi mit polnischem Kennzeichen zu sehen.

Lisas Leichnam freigegeben

Der Leichnam von Lisa ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen freigegeben, so dass eine Bestattung erfolgen kann. Rechtsmedizinische Untersuchungen dauern nach Angaben von Behördensprecher Michael Petzold aber an. Auch nach der Obduktion der Leiche von Lisa ist unklar, wie das Mädchen getötet wurde. Die weiteren Untersuchungen sollen dies klären.

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Laut Staatsanwaltschaft ist auch im Fall des mutmaßlichen Täters, der am Mittwochmorgen starb, die Obduktion abgeschlossen. Der 22-jährige Deutsche starb demnach an den Folgen einer Kopfschussverletzung. «Es gibt keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden», erklärte Petzold. 

Der Mann wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche der 13-Jährigen lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte.

Lisa war Dienstag vor einer Woche in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Polizei suchte schließlich mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs am Sonntag zu dem leerstehenden Haus in Brandenburg.

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