Mehr als 50 Verletzte bei Brand in Altenheim in Hannover

Hannover (dpa) - Beim Brand in einem Altenheim in Hannover-Neustadt sind über 50 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien schwer verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Demnach bemerkten Pflegekräfte am Nachmittag den Brand in einem Zimmer des Altenheims. Die Feuerwehr konnte eigenen Angaben zufolge ein Übergreifen des Feuers auf andere Zimmer vermeiden. Weitere Bereiche seien jedoch durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.