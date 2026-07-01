Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen

Antwerpen (dpa) - Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Mehrfamilienhaus im belgischen Antwerpen sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Zahlen seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten.