Notfälle

Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen

In der belgischen Hafenstadt Antwerpen bricht in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer aus - mit verheerenden Folgen.

Der Polizei zufolge kamen bei dem Feuer mehrere Menschen ums Leben. Foto: Jonas Roosens/Belga/dpa
Der Polizei zufolge kamen bei dem Feuer mehrere Menschen ums Leben.

Antwerpen (dpa) - Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Mehrfamilienhaus im belgischen Antwerpen sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Zahlen seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten.

Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Sprecherin.

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