Mehrere Verletzte an Gymnasium: Was wir wissen und was nicht
An einem Gymnasium in Schongau in Oberbayern werden mindestens zwei Mädchen verletzt, ein mutmaßlicher Täter wird festgenommen. Was bislang bekannt ist und welche Fragen noch offen bleiben.
Schongau (dpa) - Bei einer möglichen Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind nach Angaben der Polizei mindestens zwei Mädchen schwer verletzt worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist und welche Fragen noch offen bleiben:
Was wir wissen
- Vorfall: Am Welfen-Gymnasium in Schongau hat es nach Angaben der Polizei einen Vorfall gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden.
- Amoklage: Nach dem Vorfall deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin.
- Täter: Der mutmaßliche Täter ist nach dem Vorfall festgenommen worden. Der Mann ist nach Angaben einer Polizeisprecherin 16 Jahre alt.
- Verletzte: Laut einer Polizeisprecherin wurden mindestens zwei Mädchen schwer verletzt. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.
- Einsatz: Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Gymnasium im Einsatz sei. Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden.
- Rettungshubschrauber: Laut einem Sprecher der ADAC-Luftrettung sind insgesamt sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, vier davon vom ADAC. Einer der vier ADAC-Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.
- Ort: Das Welfen-Gymnasium liegt in Schongau, eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. Die Schule liegt nur wenige Hundert Meter von Altstadt und Lech entfernt.
- Schule: Laut Internetseite werden am Welfen-Gymnasium etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es auch eine Grund-, Mittel- und Realschule.
- Anlaufstelle: Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle am Feuerwehrhaus eingerichtet.
Was wir nicht wissen
- Zustand der verletzten Mädchen: Ob die beiden schwer verletzten Mädchen in Lebensgefahr schweben, blieb zunächst unklar. Auch ob die beiden Mädchen Schülerinnen des Gymnasiums sind, muss laut einer Polizeisprecherin noch geklärt werden.
- Weitere Verletzte: Ob es über die zwei schwer verletzten Mädchen weitere Verletzte gibt, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sprach zunächst von einer einstelligen Zahl.
- Tatwaffe und genauer Ablauf: Unklar ist, wie sich der Vorfall am Gymnasium genau abgespielt hat und wie die Menschen verletzt wurden. Zu einer möglichen Tatwaffe äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht.
- Details zum Täter und Motiv: Weitere Angaben zum festgenommenen 16-Jährigen machte die Polizei bislang nicht. Offen bleibt etwa, aus welchem Motiv der mutmaßliche Täter handelte und ob er selbst Schüler an dem Gymnasium ist.