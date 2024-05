Meisterliche Wortleger: «Scrabble sollte Schulfach sein»

Minden (dpa) Wettkampf in Wortgewandtheit: Der Ausrichter der deutschen Scrabble-Meisterschaften an diesem Wochenende in Minden wünscht sich das Wortspiel auf dem Schullehrplan.

«Wenn Deutschland sich bei der PISA-Studie verbessern will, dann sollten wir bundesweit Scrabble als Schulfach einführen - oder es zumindest in den Unterricht implementieren», sagt Sebastian Herzog, Präsident des Vereins Scrabble Deutschland, der den Wortspiel-Wettbewerb organisiert hat. «Scrabble ermöglicht einen spielerischen Zugang zur deutschen Sprache und Grammatik, erweitert den Wortschatz mit jeder Partie», erklärt der Rätselautor aus Hannover. «Und beim Errechnen der Punkte vertieft man noch nebenbei die Grundrechenarten.»

Bei der Meisterschaft in diesem Jahr scrabbeln 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die Wette. Die Spieler mit der höchsten Punktzahl ziehen am Sonntag ins Finale ein. «Auch wenn die Atmosphäre sehr familiär ist: Da wird schon mit Ernsthaftigkeit und hoher Konzentration um den Titel gekämpft», sagt Herzog. «Ähnlich wie Schach ist auch Scrabble eine intellektuelle Auseinandersetzung». Bei 20 Partien in dreieinhalb Tagen gehe das «schon an die Substanz».