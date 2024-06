Nominierte zum «Spiel des Jahres 2024» vorgestellt

Frankfurt/Main (dpa) - Die drei Kandidaten für das «Spiel des Jahres 2024» stehen fest. Die Kritikerjury des Vereins «Spiel des Jahres» nominierte am Dienstag die Brettspiele «Auf den Wegen von Darwin», «Captain Flip» und «Sky Team» für den renommierten Preis. Wer ihn bekommt, darf den bekannten roten Pöppel als Auszeichnung auf der Spielverpackung tragen.

Im schön ausgestatteten «Auf den Wegen von Darwin» (Autoren: Grégory Grard und Matthieu Verdier/Verlag: Sorry We Are French) unterstützen die Spielenden Charles Darwin und sammeln unter anderem Tier-Plättchen. Das Piraten-Legespiel «Captain Flip» (Paolo Mori und Remo Conzadori/PlayPunk) ist etwas für risikofreudige Zocker. Und beim kooperativen Zwei-Spieler-Spiel «Sky Team» (Luc Rémond/Kosmos) muss gemeinsam ein Flugzeug erfolgreich gelandet werden.