«Sky Team» zum «Spiel des Jahres» gekürt

Berlin (dpa) - Gemeinsam fliegen und sicher landen: «Sky Team» ist «Spiel des Jahres 2024». Eine Kritiker-Jury zeichnete das kooperative Spiel im Cockpit-Szenario von dem Autoren Luc Rémond am Abend in Berlin aus. Damit gewann erstmals ein reines Zwei-Spieler-Spiel die begehrte Auszeichnung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

In «Sky Team» geht es darum, gemeinsam ein Flugzeug zu landen. Dafür setzen die beiden Spielenden ihre Würfel ein, um die Geschwindigkeit anzupassen oder das Fahrwerk auszufahren. Sie dürfen während den entscheidenden Phasen des Spiels allerdings nicht miteinander sprechen. Um die zahlreichen Anforderungen an eine erfolgreiche Landung zu meistern, braucht es also ein eingespieltes Team.