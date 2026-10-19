Gewalttat in NRW

Messerattacke im Seniorenheim: Frauen außer Lebensgefahr

Nach der Messerattacke in der Cafeteria eines Heims sind zwei angegriffene Frauen außer Lebensgefahr. Eine 86-Jährige starb, der Tatverdächtige schweigt. Sein Motiv bleibt somit offen.

Nach dem Messerangriff auf drei Frauen in einem Seniorenheim im Münsterland sind eine 81- und eine 83-Jährige jetzt außer Lebensgefahr. (Archivbild) Foto: David Ebener/dpa
Nach dem Messerangriff auf drei Frauen in einem Seniorenheim im Münsterland sind eine 81- und eine 83-Jährige jetzt außer Lebensgefahr. (Archivbild)

Olfen (dpa) - Nach einer Messerattacke in einem Seniorenheim im Münsterland sind zwei verletzte Frauen nach Operationen am Wochenende außer Lebensgefahr. Das teilten die Ermittlungsbehörden mit. Bei dem Angriff in Olfen im Kreis Coesfeld war am Freitag eine 86-Jährige getötet worden. 

Der 72-jährige Tatverdächtige sitzt wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die verletzten Frauen sind 81 und 83 Jahre alt. 

Der 72-Jährige, der in dem Seniorenheim lebte, ist wegen verschiedener Vorerkrankungen in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Münster äußert sich der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen. Das Motiv für den Angriff in der Cafeteria des Seniorenheims bleibt somit offen. Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung der Ärzte liegt bei dem Deutschen keine Demenzerkrankung vor. 

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In dem Seniorenzentrum leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien «Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen». Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.

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