Angriff in Seniorenheim - eine Tote und zwei Schwerverletzte
In einem Seniorenheim im Münsterland stirbt eine Frau nach dem Angriff eines Bewohners. Zwei weitere Frauen werden schwer verletzt. Was bislang über die Tat bekannt ist.
Olfen (dpa) - Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Die 81- und 83-Jährige seien ebenfalls Bewohnerinnen. Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus. Der 72-Jährige habe auch in dem Heim gelebt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.
Den Angaben zufolge stach der Mann am Freitagabend in der Cafeteria des Seniorenheims auf die Frauen ein. Die 86-Jährige starb demnach noch am Tatort. Der Täter habe zudem noch weitere Bewohner des Heims mit dem Messer attackiert, hieß es. Ob der Angreifer am Abend festgenommen werden konnte beziehungsweise warum von ihm keine Gefahr mehr ausgehe, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.
Laut einem Bericht der «Bild» soll es sich bei dem Heim um das St. Vitus-Stift handeln. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.
In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien «Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen». Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.