Angriff in Seniorenheim - eine Tote und zwei Schwerverletzte

Olfen (dpa) - Bei einem Angriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Vom Täter gehe aber keine Gefahr mehr aus.

Bei allen Opfern handele es sich um Frauen, der Täter sei männlich, sagte die Polizeisprecherin. Ob der Angreifer festgenommen werden konnte oder warum von ihm keine Gefahr mehr ausgehe, das konnte sie zunächst nicht sagen.

«Bild» berichtete, ein Bewohner des Altenheims habe die Menschen mit einem Messer niedergestochen. Bei dem Heim soll es sich um das St. Vitus Stift handeln. Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

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