Unglück in China

Mindestens 21 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

Liuyang gilt als Chinas Feuerwerkshochburg, etliche Hersteller haben dort ihre Fabriken. In einer kommt es zu einem Unglück mit vielen Toten und Dutzenden Verletzten. Es ist nicht der erste Unfall.

Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Chen Sihan/XinHua/dpa
Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Peking (dpa) - Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens 21 Menschen getötet worden. 61 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach am Montagnachmittag in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan. Die Stadt gilt als Chinas Feuerwerkshochburg, etliche Hersteller haben dort ihre Fabriken.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete an, mit allen Kräften nach Vermissten zu suchen und die Verletzten zu behandeln. Zudem müsse die Ursache rasch untersucht werden. Verantwortliche sollten zur Rechenschaft gezogen werden.

Immer wieder tödliche Unfälle 

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In der Volksrepublik wird ein Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper produziert. Bei der Herstellung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Die Behörden gehen zwar seit Jahren gegen Sicherheitsverstöße vor. Dennoch kommt es weiterhin zu Unglücken, auch weil Vorschriften nicht eingehalten werden.

Erst im Juni 2025 waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Hunan mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

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