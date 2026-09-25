Südfrankreich

Model tot im Auto gefunden – Ex-Freund unter Mordverdacht

Schockfund an der Autobahn in Frankreich: Ein brasilianisches Model wird tot im Auto des Ex-Freundes gefunden. Die Fahnder nehmen den 29-Jährigen unter Mordverdacht fest.

Nach dem Fund einer toten Brasilianerin im Auto ihres Ex-Freundes hat die französische Justiz den Mann unter Mordverdacht festgenommen (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein/dpa
Nach dem Fund einer toten Brasilianerin im Auto ihres Ex-Freundes hat die französische Justiz den Mann unter Mordverdacht festgenommen (Symbolbild).

Nizza (dpa) - Fahnder haben bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz in Südfrankreich ein mit Messerstichen getötetes brasilianisches Model im Auto ihres Ex-Freundes entdeckt. Die Leiche der 25-jährigen Frau habe Spuren von Stichwunden aufgewiesen und sei unter Plastiktüten versteckt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft in Nizza mit. Der 29-Jährige sei unter Mordverdacht festgenommen worden, habe aber jede Verantwortung für den Tod der Frau von sich gewiesen.

Parallel zur schockierenden Entdeckung der Zollfahnder bei der Autokontrolle ging bei der Polizei in Nizza, wo das Model wohnte, eine Vermisstenanzeige ein. Ein Bekannter der Frau meldete sich mit dem Hinweis, dass er zu ihrer Wohnung gegangen sei und dort einen Mann gesehen habe, der diese mit einigen Sachen verlassen habe. Ihm sei außerdem aufgefallen, dass die Wohnung kürzlich gereinigt worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Fahnder stellten schnell eine Verbindung zu dem Leichenfund an der Autobahn her. Sie gehen davon aus, dass die Frau in ihrer Wohnung in Nizza getötet wurde.

Die Mutter der Brasilianerin habe währenddessen in São Paulo längst eine Vermisstenanzeige erstattet, weil ihre Tochter anders als üblich nicht mehr auf Textnachrichten geantwortet habe, berichtete die Zeitung «Nice-Matin» unter Verweis auf die WhatsApp-Kommunikation und die Anzeige der Mutter. Die Mutter sagte der Zeitung, ihre Tochter habe schon vor längerem die Beziehung zu dem 29-Jährigen abgebrochen, weil dieser gewalttätig gewesen sei. Der Mann habe aber das Aus nicht akzeptiert und die Tochter persönlich und in den sozialen Netzwerken belästigt. Vor einer Woche habe er dann ihre aktuelle Adresse herausgefunden. Wie die Zeitung berichtete, wurde die Leiche der Tochter dann in dem Wagen des Mannes «schrecklich verstümmelt» gefunden.

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