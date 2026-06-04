Übersah Justiz Hinweise?

Vermisste Elfjährige in Frankreich: Leichenfund in Silo

Im Fall eines vermissten Mädchens in Südfrankreich wird eine Leiche gefunden. Justizminister Darmanin nennt den Umgang mit früheren Hinweisen auf den Verdächtigen «völlig inakzeptabel».

Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt. Foto: Ed Jones/AFP/dpa
Eine Obduktion muss letzte Gewissheit bringen, ob es sich bei der entdeckten Leiche um die vermisste Elfjährige handelt.

Fleurance (dpa) - Tagelang bangte Frankreich um das Schicksal einer verschwundenen Elfjährigen, nun ist in einem Getreidesilo eine Leiche entdeckt worden. Nahe Toulouse sei eine Kinderleiche gefunden worden, die ähnliche Kleidung trug wie die Elfjährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, teilte Staatsanwalt Olivier Naboulet mit, wie französische Medien berichteten. Eine Obduktion solle Gewissheit über die Identität und die Todesursache geben.

Das Kind hatte sich nach dem Ende der Schule am Freitagnachmittag vergangener Woche in der kleinen südfranzösischen Gemeinde Fleurance bei Toulouse nicht mehr gemeldet. Später wurde ein 41-jähriger Mann festgenommen, in dessen Auto das Mädchen nach Aufnahmen von Überwachungskameras am Nachmittag mitgefahren war. Der Mann sagte, das Kind auf dessen Bitte hin am Schwimmbad abgesetzt zu haben, verstrickte sich aber in Widersprüche.

Gegen Verdächtigen lagen bereits Anzeigen vor

Wie sich herausstellte, lagen mehrere Hinweise und Anzeigen gegen den Mann vor, insbesondere wegen Vergewaltigung von Minderjährigen. Justizminister Gérald Darmanin sagte, der Umgang der Justiz mit den Hinweisen auf den Verdächtigen sei «völlig inakzeptabel». «Wir sind alle entsetzt über dieses Versagen, das unsere schlechte Organisation offenbart und zweifellos im Justizministerium wie auch anderswo darauf hindeutet, dass wir die Aussagen von Kindern nicht ernst nehmen».

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Auch wegen der Hinweise auf ein Justizversagen hat der Fall in Frankreich bereits für viel Aufregung gesorgt. Premierminister Sébastien Lecornu wolle am Freitag eine Krisensitzung mit dem Justiz- sowie dem Innenminister anberaumen, berichtete der Sender BFMTV.

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