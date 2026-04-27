Mord an DJ Jam Master Jay: Angeklagter gesteht Mitschuld

New York (dpa) - Fast 25 Jahre nach dem Mord an dem US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker Jam Master Jay 2002 hat ein Angeklagter eine Mitschuld eingestanden. Er habe anderen Menschen dabei geholfen, in das Gebäude zu kommen, in dem sich der Musiker aufhielt - wissend, dass diese ihn umbringen wollten, gestand der 52-Jährige vor einem Gericht in New York.

Wem er genau geholfen habe, sagte der Mann nicht. Dem 52-Jährigen, der sich zuvor schon in Bezug auf andere Waffen- und Drogendelikte schuldig bekannt hatte, drohen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Der 1965 mit bürgerlichem Namen Jason Mizell geborene Musiker Jam Master Jay war in den 1980er-Jahren als DJ der legendären Rap-Band Run-D.M.C. weltberühmt geworden. Run-D.M.C. war Anfang der 80er-Jahre in Queens von Mizell und dessen Schulfreunden Joseph «Run» Simmons und Darryl «DMC» McDaniels gegründet worden.

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Die Rap-Gruppe gilt als eine der einflussreichsten der Musikgeschichte. Die Ermordung des damals 37-jährigen Mizell, der mit mehreren Schüssen niedergestreckt wurde, gab Ermittlern jahrzehntelang Rätsel auf. Nach dem Mord an Jam Master Jay löste sich Run-D.M.C. 2002 offiziell auf.