Höchststrafe für Angeklagte wegen Mordes an Fabian

Rostock (dpa) - Das Landgericht Rostock hat die wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian angeklagte Frau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Schwurgerichtskammer sah die Schuld der 30-Jährigen als erwiesen an und folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft. Zugleich stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Angeklagte nahm das Urteil ohne größere sichtbare Regung zur Kenntnis. Die Anwältin von Fabians Mutter legte anschließend ihre Hand auf die ihrer Mandantin - eine Geste, die wie Erleichterung wirkte.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette gesprochen und betont, dass es auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft gebe. Die Angeklagte selbst beteuerte während des seit Ende April laufenden Prozesses wiederholt und vehement ihre Unschuld.

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Foto: Bernd Wüstneck/dpa Auch zum vorläufigen Abschluss gab es wieder eine Schlange vor dem Landgericht Rostock wegen des Fabian-Prozesses.

Die Angeklagte hatte am vorletzten Prozesstag im Rahmen ihres letzten Wortes angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. «Ich werde so lange kämpfen, bis ich wieder auf freiem Fuß bin», sage sie. Ihre Verteidiger sahen auch nach insgesamt mehr als 30 Prozesstagen viele offene Fragen und hatten nach dem Prinzip «in dubio pro reo» - im Zweifel für den Angeklagten - auf Freispruch plädiert.

Der Mord an dem Grundschüler aus Güstrow sorgte im Oktober 2025 bundesweit für viel Aufmerksamkeit und Betroffenheit. Tagelang hatten Hunderte Polizeibeamte nach dem Jungen gesucht - bis am 14. Oktober 2025 die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden wurde. Der Leichnam, der nach der Tat angezündet worden war, wurde wenig später als Fabian identifiziert.

Angeklagte meldete der Polizei den Leichenfund

Ausgerechnet die Angeklagte war es, die der Polizei den Fund meldete. Den Beamten erzählte sie zunächst, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie ein, dass dies gelogen war und sie schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen sei.

Die Deutsche war jahrelang mit Fabians Vater liiert, wobei die Beziehung im August vorigen Jahres endete. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft stand Fabian aus Sicht der Angeklagten der Fortführung der Beziehung zu Fabians Vater im Weg. Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater besteht nach dessen Angaben inzwischen wieder, auch während der Inhaftierung der Angeklagten. Er hatte während der zurückliegenden Monate auch die Pferde der Angeklagten versorgt.