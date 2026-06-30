Sechs Menschen erschossen

Mordkommission übernimmt Ermittlungen nach Schüssen in Stade

Nach sechs Toten in einer Jugendhilfeeinrichtung sucht die Polizei weiter nach Hinweisen – und setzt auf die Bevölkerung. Was die Ermittler jetzt besonders interessiert.

Die Ermittler sind derzeit damit beschäftigt, umfangreiche Tatortaufnahmen und -vermessungen durchzuführen. Foto: Kai Moorschlatt/dpa
Die Ermittler sind derzeit damit beschäftigt, umfangreiche Tatortaufnahmen und -vermessungen durchzuführen.

Stade (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade bereitet die Polizei die Einrichtung einer Mordkommission vor. Wegen des Umfangs und der Komplexität des Tatgeschehens sollen die Ermittlungen in Kürze von der sogenannten MoKo übernommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Die Ermittler werten demnach derzeit auch Hinweise aus der Bevölkerung aus. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen weiter um Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Material könne über ein eingerichtetes Hinweisportal hochgeladen werden.

Bei der Gewalttat am Montag waren sechs Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind nach Angaben der Behörden Beschäftigte der Jugendhilfeeinrichtung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes der Region Hannover.

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