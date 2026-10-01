Nach Schüssen auf Rihannas Haus: Anklage wegen Mordversuchs

Los Angeles (dpa) - Nach einem Schusswaffenvorfall auf dem Anwesen von Popstar Rihanna im vergangenen März ist in Kalifornien Anklage gegen eine 36 Jahre alte Frau erhoben worden. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles werden ihr unter anderem versuchter Mord und tätlicher Angriff mit einer halbautomatischen Waffe zur Last gelegt. Die aus Florida stammende Frau plädierte auf nicht schuldig. Ende Oktober steht die nächste Anhörung an.

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Bereits im März hatte die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe erhoben. Nun kam die Entscheidung einer Grand Jury hinzu. Das ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann. Eine Richterin befand diese Woche, dass die Frau zurechnungsfähig sei und damit ein Prozess stattfinden könne.

Mit einer halbautomatischen Waffe geschossen

Rihanna (38) befand sich laut Polizei auf dem Grundstück, als die Schüsse fielen. Auch ihr Partner, US-Rapper A$AP Rocky, und die drei gemeinsamen Kinder waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Hause. Die Frau sei mit einem Auto vorgefahren und habe mehrere Schüsse auf das Haus und auf einen Wohnwagen abgegeben. Niemand wurde von den Kugeln getroffen.

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Die Frau wurde wenig später festgenommen. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten droht lebenslängliche Haft. Angaben zum möglichen Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Medienberichten zufolge hatte sie sich zuvor in Social-Media-Posts wütend über die Sängerin ausgelassen.