Neblig-trübes Wetter zu Halloween in Deutschland

Offenbach (dpa) - Passender könnte das Wetter zu Halloween nicht sein: Am Samstag wird es in Deutschland pünktlich zum Spuk-Fest neblig-trüb. Beim Süßigkeiten-Sammeln kann in manchen Gegenden auch ein Regenschirm nicht schaden. Vor allem am Nordrand und östlich der Mittelgebirge könne es Sprühregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Und Kostüme sollten eher warm statt knapp sein: Die Temperaturen liegen laut Vorhersage am Samstag zwischen 6 und 13 Grad. In der Nacht zu Sonntag kann es neblig werden. Stellenweise könne es auch leichten Frost geben.

Am Sonntag kann es im Südosten laut Wetterdienst oberhalb von 1.000 Metern sogar schneien, sonst regnen. Die Temperaturen liegen bei bewölktem und trübem Himmel bei 6 bis 13 Grad. Der Montag startet mit Regen und Wolken. Auch die Temperaturen bleiben mit 4 bis 12 Grad kühl.