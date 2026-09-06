Nur noch mäßig warm

Neue Woche bringt wechselhaftes und kühleres Wetter

Schauer, Sonne, Gewitter: Wer die Woche plant, sollte flexibel bleiben. Zur Wochenmitte kühlt es merklich ab.

Wechselhaftes Wetter mit Sonne, Schauern und mancherorts auch Gewittern bringt die neue Woche. (Symbolbild) Foto: David Hammersen/dpa
Wechselhaftes Wetter mit Sonne, Schauern und mancherorts auch Gewittern bringt die neue Woche. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Sonne und Regen wechseln sich in der neuen Woche beim Wetter ab, dabei wird es vielerorts nur noch mäßig warm. Bei wechselnder und im Südosten zunächst geringer Bewölkung fallen zum Wochenstart am Montag vor allem im Süden und in der Mitte mancherorts kurze Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Im südlichen Schwarzwald und am Alpenrand kann es auch einzelne starke Gewitter geben. Abends nehmen die Wolken im Nordwesten zu. Die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad im Norden und im übrigen Land 25 bis 33 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein.

Am Dienstag zeigen sich viele Wolken, von Nordwesten bis in die Mitte hinein erwarten die Meteorologen Regen bei 19 bis 24 Grad, während es im Südosten zunächst trocken und sonnig und mit 25 bis 29 Grad deutlich wärmer wird. Am Abend ziehen aber auch im Südosten Schauer und Gewitter auf, die mit Sturmböen und Hagel einhergehen können.

Nur noch um oder knapp über 20 Grad

Der Mittwoch bringt im Südosten weiteren Regen, der an den Alpen auch länger andauert. Auch in Küstennähe sind Schauer zu erwarten, an der Nordsee kann es kurze Gewitter mit Sturmböen geben. In den übrigen Landesteilen fallen nur selten Schauer, dabei wird es mit 17 bis 21 Grad merklich kühler als zuvor.

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Am Donnerstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung weitgehend trocken, lediglich an den Küsten wird mit Schauern gerechnet. Wolkenlücken gibt es am ehesten im Süden abseits der Alpen. Dort und an der Nordsee erreichen die Temperaturen um 17 Grad, sonst 18 bis 22 Grad. Es weht ein mäßiger, im Norden frischer Wind, an der See soll es stürmische Böen geben.

Mit Wolken, Schauern und Regen dürfte die Woche dann am Freitag auch vielerorts ausklingen, im Osten bleibe es wahrscheinlich noch trocken und die Wolken lockern auf. Die Höchsttemperaturen sollen nur noch bei 16 bis 20 Grad liegen.

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