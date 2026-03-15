13-Jähriger festgenommen

Nizza: Teenager erschlägt Mutter nach Streit um Alkohol

Ein 13-Jähriger ruft die Polizei – doch die Wahrheit über den Tod seiner Mutter offenbart sich erst nach widersprüchlichen Aussagen und einem schockierenden Geständnis.

Bei einem Streit soll ein 13-Jähriger in Nizza seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben (Archivbild). Foto: Christoph Reichwein/dpa
Bei einem Streit soll ein 13-Jähriger in Nizza seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben (Archivbild).

Nizza (dpa) - Ein 13-Jähriger hat im südfranzösischen Nizza gestanden, seine Mutter im Streit mit einem Hammer erschlagen zu haben. Nachdem seine Mutter ihm Alkoholkonsum vorgeworfen habe, habe er sie geschlagen und gestoßen und ihr dann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

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Zunächst hatte der Junge am Freitagabend die Polizei gerufen und gesagt, Unbekannte hätten in der Wohnung auf seine Mutter geschossen und sie schwer verletzt. Beim Eintreffen stießen die Polizisten auf die leblose 42-Jährige und den blutverschmierten Hammer. Der 13-Jährige verstrickte sich in Widersprüche und gestand demnach schließlich die Tat.

Der bislang nicht vorbestrafte Junge wurde einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, die zu dem Ergebnis kam, dass seine Urteilsfähigkeit nicht beeinträchtigt war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes an einem Verwandten eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.

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