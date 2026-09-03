Wetter

Noch mal einen Tag Sommer? Bis zu 32 Grad im Süden

Gewitter, stürmischer Wind und Temperaturunterschiede von bis zu 14 Grad: Was das Wetter angeht, ist Deutschland am Freitag zweigeteilt.

Am Freitag wird es im Süden Deutschlands bis zu 32 Grad warm. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Am Freitag wird es im Süden Deutschlands bis zu 32 Grad warm.

Offenbach (dpa) - Es wird noch einmal heiß: Im Süden Deutschlands liegen die Temperaturen «bei viel Sonnenschein» am Freitag zwischen 29 und 32 Grad. Der Sommer statte dem Süden eine Stippvisite ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Anders wird es aber wohl im Norden und in Teilen der Mitte, hieß es. «Schauerartig verstärkte Regenfälle mit eingelagerten Gewittern, dazu sehr lebhafter Südwest- bis Westwind, der bei Gewittern auch stürmisch werden kann - das klingt schon mal alles andere als gemütlich», schrieb Tanja Egerer vom DWD. Die Höchsttemperaturen liegen in diesen Gebieten zwischen 18 und 24 Grad.

Auch am Wochenende bleibt Deutschland beim Wetter zweigeteilt. Allerdings könne es am Samstag auch im Süden regnen. Im Norden und in der Mitte werden es laut Vorhersage 18 bis 23 Grad, im Süden 23 bis 28 Grad. Am Sonntag geht es mit 19 bis 30 Grad ähnlich weiter.

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