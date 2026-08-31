Neue Woche startet stürmisch
Kräftige Gewitter, Sturmböen und Hagel begleiten den Wochenstart in Hessen. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen mit kräftigen Gewittern, ab Dienstag zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Am Montag bleibt es zunächst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern am Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Ab dem Nachmittag kommt es zu weiteren Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dabei sind Sturmböen, örtlicher Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest. Auch abseits von Gewittern kann es zeitweise stürmische Böen geben.
In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad allmählich ab. Am Dienstag wird es freundlicher und wechselnd bewölkt. Im Norden kann es zeitweise stärker bewölkt sein und einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger Westwind. Örtlich kann sich Nebel bilden. Der Mittwoch bleibt überwiegend trocken.