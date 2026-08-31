Wetterbericht für Hessen

Neue Woche startet stürmisch

Kräftige Gewitter, Sturmböen und Hagel begleiten den Wochenstart in Hessen. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

Ab Dienstag ist besseres Wetter zu erwarten. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Ab Dienstag ist besseres Wetter zu erwarten. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen mit kräftigen Gewittern, ab Dienstag zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Am Montag bleibt es zunächst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern am Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Ab dem Nachmittag kommt es zu weiteren Schauern und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Dabei sind Sturmböen, örtlicher Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest. Auch abseits von Gewittern kann es zeitweise stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad allmählich ab. Am Dienstag wird es freundlicher und wechselnd bewölkt. Im Norden kann es zeitweise stärker bewölkt sein und einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger Westwind. Örtlich kann sich Nebel bilden. Der Mittwoch bleibt überwiegend trocken.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Starke Böen am Wochenende in Hessen - Gewitter am Montag
Wetter

Starke Böen am Wochenende in Hessen - Gewitter am Montag

Das Wochenende besteht in Hessen aus einem Mix aus Wind, Wolken, Sonne und Regen. Zum Start in die neue Woche soll es außerdem blitzen und donnern.

29.08.2026

Wetterdienst erwartet Gewitter in Hessen
Wetter

Wetterdienst erwartet Gewitter in Hessen

Auch Sturmböen, schwere Sturmböen oder orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.

04.06.2026

Schauer, Gewitter, Hagel: Unbeständiges Wetter in Hessen
Wetter

Schauer, Gewitter, Hagel: Unbeständiges Wetter in Hessen

Die neue Woche bringt in Hessen ungemütliches Wetter. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

17.05.2026

Schauer und Gewitter in Hessen erwartet
Wetter

Schauer und Gewitter in Hessen erwartet

Starkregen und Sturmböen: Hessen steht eine unbeständige Wetterwoche bevor. Was der Deutsche Wetterdienst zum weiteren Verlauf sagt.

20.07.2025

Wetter

Regen und teils kräftige Gewitter in Hessen erwartet

02.08.2023