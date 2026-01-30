Wettbewerb auf Jagdmesse

Ohne Geweih, doch mit Stimmgewalt: Bester Hirschrufer gekürt

Viele röhrten, einer überzeugte. Nach intensiven Rufduellen bei der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer hat die Jury ihren Favoriten gekürt.

Klang von allen Teilnehmern am besten wie ein Hirsch: Der Gewinner der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer, Thomas Soltwedel (links). Foto: Max Lametz/dpa
Klang von allen Teilnehmern am besten wie ein Hirsch: Der Gewinner der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer, Thomas Soltwedel (links).

Dortmund (dpa) - Sie klingen mal kampfbereit und kraftstrotzend, mal schmachtend und paarungswillig - und stets sehr nah dran am Original: Bei der deutschen Meisterschaft der Hirschrufer auf der Messe «Jagd & Hund» haben in Dortmund in diesem Jahr knapp ein Dutzend Teilnehmer aus sechs Bundesländern um die Wette geröhrt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In den drei Disziplinen setzte sich am Ende Thomas Soltwedel aus Dobbin-Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Konkurrenz durch. Wie ein Hirsch klingt, variiert je nach Alter und Gemütsverfassung oder Dauer der Brunft. Unter anderem galt es in diesem Jahr, das hoch erregte Rufduell zweier gleichstarker Hirsche auf dem Höhepunkt der Brunft zu geben. Davor waren ein alter, suchender Hirsch sowie ein Platzhirsch vor weiblichen Tieren gefragt. 

Die Sprache der Hirsche zu lernen ist anspruchsvoll

Zum Einsatz kommen bei den Hirschrufern Hilfsmittel wie Ochsenhörner, Glaszylinder oder Tritonmuscheln, die den Klang verstärken. Eine Jury aus Förstern, Jägern und Experten für Rotwild vergab die Punkte wie immer «blind»: Sie lauschten den Klängen der Wettbewerbsteilnehmer über Kopfhörer - ohne zu sehen, wer gerade als Hirschrufer antrat.

Das skurrile Spektakel soll das anspruchsvolle Handwerk der Lock- und Rufjagd lebendig halten: Erfahrene Hirschrufer können die Tiere so gut nachahmen, dass sie sie anlocken können. Der Wettbewerb wird seit 25 Jahren vom Jagdmagazin «Wild & Hund»mitorganisiert. 

Um die Sprache der Hirsche zu erlernen, brauche es jahrelange Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Verhalten und den Lebensgewohnheiten des Rotwildes, so die Veranstalter weiter. Auf dessen problematische Lage soll der Wettbewerb daher ebenfalls aufmerksam machen: Die größte heimische Wildart leide in isolierten Vorkommen häufig unter Inzucht und gerate in ihrem Lebensraum immer stärker unter Druck.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Meisterschaft im Männerballett - Show um Fischfrau gewinnt
Tanz

Meisterschaft im Männerballett - Show um Fischfrau gewinnt

Ursprünglich ist es ein Spaß aus dem Fasching. Doch inzwischen betreiben etliche Vereine bundesweit Männerballett als ernsthaften Sport. Nun wurde wieder das beste Tanzteam des Landes gekürt.

11.05.2025

«Biodeutsch» zum Unwort gekürt - Jury sieht Alltagsrassismus
Sprache

«Biodeutsch» zum Unwort gekürt - Jury sieht Alltagsrassismus

Erst wurde er satirisch verwendet, nun diskriminierend und rassistisch - der Begriff «biodeutsch» ist «Unwort des Jahres». Aus Jury-Sicht unterteilt er in «echte» Deutsche und Deutsche zweiter Klasse.

13.01.2025

Polizistin stellt deutschen Rekord bei Pi-Wettbewerb auf
Kreiszahl

Polizistin stellt deutschen Rekord bei Pi-Wettbewerb auf

Wie merkt man sich eine unendliche Zahl? Beim siebten Pi-Wettbewerb in Emden haben sich die Teilnehmer beim Aufsagen der Kreiszahl gemessen. Dabei wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

16.03.2024

Deutschlands bester Hirschrufer verteidigt seinen Titel
Messe «Jagd und Hund»

Deutschlands bester Hirschrufer verteidigt seinen Titel

In drei Disziplinen röhren die Teilnehmer um die Wette. Im Mai steht bereits der nächste wichtige Termin an. Dann startet in Polen die EM der Hirschrufer.

02.02.2024

Wettkampf

Heißer Wettbewerb: Sieger der Sauna-Aufguss-WM stehen fest

Bis zu 85 Grad heiß ist es bei der Aufguss-Weltmeisterschaft in Brandenburg. Mehr als 100 Saunameisterinnen und -meister machen mit. Im Teamwettbewerb siegen die Teilnehmer mit der weitesten Anreise.

17.09.2023