Großbritannien

Ostern bei den Royals: Gottesdienst auf Schloss Windsor

Bei Sonnenschein nehmen die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst teil. Für Prinzessin Kate ist es ein besonderer Anlass nach längerer Pause.

König Charles III. und Königin Camilla nehmen am Ostergottesdienst teil. Foto: Alberto Pezzali/Pool AP/AP/dpa
König Charles III. und Königin Camilla nehmen am Ostergottesdienst teil.

London (dpa) - Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiß: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie «God save the King» begrüßt. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauß überreicht.

Der Gottesdienst folgte für die königliche Familie auf kritische Wochen. Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor war im Zuge des Skandals um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Der 66-Jährige wurde aus der Familie verbannt. Seine Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), nahmen ebenfalls nicht am Gottesdienst teil - allerdings mit Zustimmung des Königs. Es wird davon ausgegangen, dass sie auch künftig an Familienfeiern teilnehmen werden.

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