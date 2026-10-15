Für 200 Millionen Euro

Paris baut Radwegenetz weiter aus

Von einer mit Autos vollgestopften Metropole hat Paris sich längst in eine Stadt mit intensivem Radverkehr gewandelt. Jetzt investiert die Stadt 200 Millionen Euro in neue Radwege.

Paris investiert Millionensummen in den Ausbau des Radwegenetzes. (Archivbild) Foto: Rachel Boßmeyer/dpa
Paris investiert Millionensummen in den Ausbau des Radwegenetzes. (Archivbild)

Paris (dpa) - Seit Jahren treibt Paris eine Verkehrswende mit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer voran, nun sollen Hunderte weitere Kilometer Radwege angelegt und gefährliche Kreuzungen entschärft werden. 200 Millionen Euro Investitionen sieht der neue «Plan Vélo» der «Hauptstadt des Fahrrads» bis 2032 vor, wie Paris sich längst rühmt. Es gehe darum, mit der wachsenden Fahrradnutzung Schritt zu halten und sichere, durchgängige Verbindungen zu schaffen, sagte Bürgermeister Emmanuel Grégoire.

Schon jetzt verfügt Paris über 454 Kilometer Radwege, einschließlich der auf Straßen markierten Fahrstreifen für Räder ist das Netz rund 1.600 Kilometer lang. Seit 2020 nahm die Fahrradnutzung um 47 Prozent zu. Jeder Zehnte fährt nach Angaben der Stadt inzwischen mit dem Fahrrad zur Arbeit, 2017 waren es noch 4,8 Prozent. Auf einer viel genutzten Straße im Zentrum etwa wurden binnen eines Jahres 6,1 Millionen Radfahrer gezählt.

Autoverkehr soll strenger überwacht werden

Nun sollen 140 Kilometer weiterer Radwege gebaut und 220 Kilometer Einbahnstraßen für den Radverkehr in entgegengesetzte Richtung hergerichtet werden. 420 Kreuzungen sollen für eine sicherere Nutzung durch Radfahrer umgebaut werden. Außerdem sollen zusätzliche Beamte der Stadtpolizei den motorisierten Verkehr überwachen und Verstöße gegen Radfahrer und Fußgänger ahnden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei rund jedem zweiten Radfahrunfall in Paris nämlich ist laut den Statistiken ein Auto beteiligt. 2024 wurden etwas mehr als 1.000 Radfahrer bei Unfällen verletzt, 67 davon schwer. Zwei Radfahrer verunglückten tödlich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wege zu mehr Sicherheit auf dem Rad - Vision null Tote
Gefahr im Verkehr

Wege zu mehr Sicherheit auf dem Rad - Vision null Tote

Für Radler kann es gefährlich werden auf Hessens Straßen. Wie kann man mehr Sicherheit erreichen?

16.09.2025

Straßenbau

Nur vier Kilometer neue Landesstraßen in letzter Wahlperiode

«Erhalt vor Neubau»: Hessen hat bislang vorrangig auf Straßensanierung gesetzt. Nun geht es um neue Ortsumgehungen. Wächst auch das Radwegenetz weiter?

12.04.2024

Verkehrswende

Pariser radeln öfter - Autoverkehr leicht rückläufig

Rauf aufs Rad: Die Menschen in Paris legen ihre Wege öfter als früher per Fahrrad zurück - und Frankreichs Hauptstadt investiert weiter in die Verkehrswende.

09.09.2023

Verkehr

Ministerium: 20 Kilometer Radwege binnen drei Jahren

14.05.2023

Verkehr

Baden-Württemberg will 2000 Kilometer neue Radwege bauen

21.03.2023