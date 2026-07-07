«Botticelle»

Pferd bricht in Rom zusammen - Debatte über Kutschfahrten

Bilder eines zusammengebrochenen Pferdes im Zentrum von Rom verbreiten sich in den sozialen Medien rasant. Die Debatte über die traditionellen Pferdekutschen ist wieder entfacht.

Ist es noch zeitgemäß, Kutschpferde durch eine aufgeheizte Stadt laufen zu lassen? (Archibild) Foto: picture alliance / dpa
Ist es noch zeitgemäß, Kutschpferde durch eine aufgeheizte Stadt laufen zu lassen? (Archibild)

Rom (dpa) - Bilder eines zusammengebrochenen Kutschpferdes auf einer Straße in Rom haben die Debatte über die traditionellen Pferdekutschen für Touristen neu entfacht. Zahlreiche Medien verbreiteten ein Video des allem Anschein nach an einem heißen Sommertag völlig erschöpften Tieres, was empörte Reaktion hervorrief. Roms Tierschutzbeauftragte Patrizia Prestipino verbreitete bei X ein Video des Vorfalls und schrieb: «Diese Stadt ist für Kutschpferde nicht mehr geeignet.»

Tierschützer und Politiker mehrerer Parteien fordern seit langem das endgültige Aus für die sogenannten «botticelle». Nach Angaben der Stadt gibt es noch 16 Betreiber der Pferdekutschen. Diskutiert wird derzeit, ihre Lizenzen in Genehmigungen für Taxis umzuwandeln. Einige der Kutscher lehnen dies aber ab oder zögern einen Umstieg hinaus, um bessere Konditionen auszuhandeln.

Rom will Pferdekutschen durch Taxis ersetzen

«Glühende Hitze, der aufgeheizte Asphalt und das chaotische Verkehrsaufkommen» ließen diese Tradition eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zu, schrieb die Tierschutzbeauftragte weiter. An diesem Wochenende - an dem das Pferd den Berichten zufolge auf der Brücke Ponte Cavour im historischen Zentrum der italienischen Hauptstadt zusammenbrach - gab es Temperaturen über 30 Grad. Im Zentrum ist der Verkehr mit Autos, Motorrollern und Fußgängern zudem chaotisch.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Stadt Rom versucht seit geraumer Zeit, die letzten verbliebenen Pferdekutschen von den Straßen zu verbannen. Es wird geprüft, ob über Sponsoren der Kauf von Autos finanziert werden kann, die den Betreibern als Ersatz für die Kutschen dienen sollen. Ziel ist es, den Umstieg attraktiver zu gestalten und den traditionellen Kutschbetrieb schrittweise zu beenden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kutschpferde gehen durch – Mann schwer verletzt, Tier tot
Mittelhessen

Kutschpferde gehen durch – Mann schwer verletzt, Tier tot

Zwei Pferde geraten außer Kontrolle, eine Kutsche kippt: Ein Mann wird schwer verletzt, ein Tier überlebt das Unglück in Stadtallendorf nicht.

20.03.2026

Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein
«Overtourism»

Rom führt Eintrittsgeld für Trevi-Brunnen ein

Die Trevi-Brunnen gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Roms. Um ihn zu sehen, muss man viel Gedränge in Kauf nehmen. Um den Andrang zu drosseln, gilt ab kommendem Jahr eine neue Regelung.

19.12.2025

Amoklauf entfacht Debatte über Waffenrecht in Österreich
Angriff auf Schule

Amoklauf entfacht Debatte über Waffenrecht in Österreich

Österreich trauert und wartet auf Ermittlungsergebnisse. Inzwischen haben einzelne Politiker begonnen, das geltende Waffengesetz zu hinterfragen - darunter auch das Staatsoberhaupt.

12.06.2025

Darmstadt-Dieburg

Verletztes Pferd auf Koppel gefunden

Bislang ist ein Wolfsangriff weder bestätigt noch ausgeschlossen. Das Ergebnis der Genanalyse wird in frühestens zwei Wochen vorliegen.

30.04.2024

Flüchtlinge

Debatte über Migrationsobergrenze - Rom beschließt Maßnahmen

Tausende Bootsmigranten auf Lampedusa, steigende Zahlen und Kapazitätsprobleme in Kommunen in Deutschland - das Thema Migration bestimmt die politische Debatte. CSU-Chef Söder fordert eine Obergrenze.

18.09.2023