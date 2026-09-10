Schiffsunglück vor Trauminsel

Philippinen: 87 Menschen nach Brand auf Fähre vermisst

Auf dem Weg ins philippinische Urlaubsparadies Coron bricht auf einer Fähre Feuer aus. Fünf Menschen sterben – von mehr als 80 weiteren fehlt zunächst jede Spur.

Mehr als 40 Menschen wurden zunächst gerettet. Foto: Uncredited/Philippine Coast Guard/AP/dpa
Mehr als 40 Menschen wurden zunächst gerettet.

Manila (dpa) - Nach einem schweren Brand auf einem Passagierschiff vor der philippinischen Provinz Palawan werden 87 Menschen vermisst. Fünf Personen seien bislang tot geborgen und 42 weitere gerettet worden, sagte die Sprecherin der philippinischen Küstenwache, Noemie Cayabyab, nach Angaben des Senders GMA. Die Zahlen seien aber noch nicht endgültig, da die Rettungsarbeiten andauerten, erklärte sie.

Das Fährschiff «MV June Aster» war am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron, als es rund zwei Kilometer vor der Küste aus noch unbekannter Ursache plötzlich Feuer fing. Cayabyab zufolge sollen 134 Menschen an Bord gewesen sein. Die philippinische Nachrichtenagentur PNA berichtete von 117 Passagieren und 17 Besatzungsmitgliedern. 

Gab es genug Rettungswesten?

An der Rettung beteiligten sich neben der Küstenwache auch die Feuerwehr und andere Schiffe in der Region. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Untersucht werden soll auch, ob es möglicherweise Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften gab, etwa ob das Schiff überladen war oder ob alle Passagiere mit Rettungswesten ausgestattet waren.

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Der Ort Coron liegt auf der Insel Busuanga. Zusammen mit der spektakulären Kalksteininsel Coron gilt die Region mit herrlichen Stränden und weltbekannten Tauchzielen als internationales Urlaubsparadies.

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