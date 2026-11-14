Bundespräsidenten-Wahl

AfD schickt Ex-Fußballer Berthold ins Rennen um Bellevue

Mit der Nationalelf holte Thomas Berthold 1990 den WM-Titel. Jetzt schickt ihn die AfD ins Rennen um das höchste Staatsamt. Das hat mit seiner Rolle während der Pandemie zu tun.

Fußball-Weltmeister Thomas Berthold 2020 während einer Kundgebung der Initiative «Querdenken 711» in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Fußball-Weltmeister Thomas Berthold 2020 während einer Kundgebung der Initiative «Querdenken 711» in Stuttgart. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold soll für die AfD bei der Wahl des Bundespräsidenten antreten. Das gab Parteichef Tino Chrupalla am Samstag auf der Plattform X bekannt. «Deutschland braucht einen wirklich überparteilichen Bundespräsidenten, der ein neues Wir-Gefühl verbreitet», sagte er. Berthold sei bekannt und beliebt und er sei in der Pandemie gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden, «ohne Rücksicht auf persönliche Verluste».

Chrupalla verwies auch auf den WM-Titel von 1990 in Italien. Der frühere Nationalspieler bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München. Während der Corona-Zeit trat er bei einer Kundgebung der Initiative «Querdenken 711» in Stuttgart auf. Er kritisierte die damaligen Maßnahmen gegen die Pandemie. 

Thomas Berthold (ganz rechts) jubelt mit dem DFB-Team nach dem Titelgewinn bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. (Archivbild) Foto: Frank Kleefeldt/dpa
Thomas Berthold (ganz rechts) jubelt mit dem DFB-Team nach dem Titelgewinn bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. (Archivbild)

Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner dürfte die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen. Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. Die AfD hat in der Bundesversammlung keine eigene Mehrheit. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.

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