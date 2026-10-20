Parteien

Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD

Im Netz brüsten sich Unbekannte, rund 421.000 AfD-E-Mails veröffentlicht zu haben. Ob die Dateien echt sind, ist unklar. Die AfD bestätigt aber einen Hackerangriff.

Hacker haben sich Zugang zu E-Mail-Postfächern der AfD verschafft. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Hacker haben sich Zugang zu E-Mail-Postfächern der AfD verschafft. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Bei einem Hackerangriff sind nach AfD-Angaben mutmaßlich Daten aus E-Mail-Konten der Partei erbeutet worden. «Im September 2026 kam es zu einem Hackerangriff auf einen Hosting-Dienstleister unserer Partei, bei dem offenbar Teile einiger weniger Mail-Postfächer – von denen die meisten seit Jahren nicht mehr genutzt waren – widerrechtlich kopiert wurden», teilte die AfD auf Anfrage mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. Aktuelle E-Mail-Postfächer des AfD-Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen.

Unbekannte veröffentlichten im Internet nach eigenen Angaben Daten, bei denen es sich um rund 421.000 AfD-E-Mails handeln soll. Ob diese authentisch sind oder nicht, ist unklar. Sie behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.

Die AfD erklärte weiter, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. «Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft», hieß es weiter. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.

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