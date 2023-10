Relativ plausible E-Mail

Bis Freitag lagen nach Angaben Röths noch keine Erkenntnisse vor, über welche E-Mail die Hacker in die beiden Programme eingedrungen sind. „Es muss eine relativ plausible E-Mail gewesen sein, denn wenn wir eine zweifelhafte erhalten, schauen wir natürlich genauer hin, wobei der Großteil ja schon vom Spam-Filter entdeckt wird“, berichtet der Bürgermeister, der noch einmal betont, dass in diesem Fall alle Schutzeinrichtungen nicht funktionierten.

Nach dem Bekanntwerden des Hackerangriffs hatte die Gemeindeverwaltung prompt reagiert und zum einen auf ihrer Homepage gleich auf den Vorfall hingewiesen, zum anderen aber auch mit einem Infoschreiben an mehrere hundert Adressen darauf aufmerksam gemacht. So hatte der Bürgermeister bis Freitag demnach noch keine Rückmeldungen erhalten, dass ein Adressat über die beiden betroffenen E-Mail-Konten des Rathauses eine schadhafte E-Mail erhalten hat. „Offensichtlich waren alle sensibilisiert“, sagt er und hebt auch das schnelle Eingreifen des IT-Dienstleisters der Gemeinde, e-com21, hervor.

Gemeindevertretersitzung

So ist es auch kein Problem, dass die nächste Gemeindevertretersitzung, die am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, auf dem Programm steht, regulär stattfinden kann. „Hier geht es eher darum, dass kaum etwas Aktuelles auf der Tagesordnung steht. Zumindest könnte hier aber der Nachtragshaushalt eingebracht werden. Dann könnten wir diesen in der November-Sitzung verabschieden“, unterstreicht Röth und will deshalb noch einmal mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Alexander Ganz, Rücksprache halten.