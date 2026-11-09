9. November

Merz: «Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich»

Ausrufung der Republik, Reichspogromnacht, Mauerfall: Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte, so der Kanzler. Was leitet er daraus ab?

Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie. (Archivfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum 37. Jahrestag des Mauerfalls zum Schutz von Freiheit und Demokratie in Deutschland und Europa aufgerufen. In einem X-Post erinnerte er an alle drei Ereignisse, für die der 9. November steht: die Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auslösten, die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989.

«Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte: für Antisemitismus und Verfolgung, für den Beginn der Demokratie und den Fall der Mauer», so Merz. «Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Schützen wir sie - in Deutschland und Europa.»

Am Nachmittag will der Kanzler zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München teilnehmen.

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