Militärausbildung

Notfall bei Minentaucherausbildung: Junger Soldat gestorben

Nach einem medizinischen Notfall bei einer militärischen Taucherausbildung lag ein Soldat auf der Intensivstation. Nun gibt die Marine den Tod des jungen Mannes bekannt.

Minentaucher der Bundeswehr in einem Schlachboot (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Minentaucher der Bundeswehr in einem Schlachboot (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der bei einer Minentaucherausbildung der Marine kollabierte Soldat ist tot. Die Deutsche Marine teilte mit, der am Mittwoch verunglückte Marinesoldat sei trotz intensivster medizinischer Betreuung am Montag verstorben.

Die Ausbildung in der Minentaucherei gehöre zu den anspruchsvollsten in der Deutschen Marine, sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack. Sie diene dem Schutz von Menschenleben und der Sicherheit Deutschlands auf See – «umso mehr verpflichtet uns dieses tragische Ereignis, die Umstände lückenlos aufzuklären».

Medizinischer Notfall während der Ausbildung

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Mann war seit Mittwoch behandelt worden, nachdem er aus der Schwimmhalle der Marine in Eckernförde als medizinischer Notfall auf eine Intensivstation gebracht worden war. Der Soldat des Seebataillons war nach Angaben der Marine bei der Ausbildung schwer zu Schaden gekommen.

Zu dem medizinischen Notfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem Übungsabschnitt, bei dem Soldaten in einer Gruppe im Wasser, aber mit dem Kopf über Wasser waren. Sie trainierten ein Standardverfahren der Ausbildung. Dabei wird ein 5-Kilo-Ring weitergereicht, um so Tätigkeiten im Wasser abzubilden.

Zur Aufklärung der genauen Umstände des Notfalls wurden laut Marine Ermittlungen eingeleitet.

«Wir stehen als Marine eng zusammen»

Der Marine-Inspekteur erklärte: «Der Tod dieses jungen Soldaten erfüllt uns alle in der Marine mit tiefer Trauer.» Dieser habe sich bewusst für einen besonders fordernden und verantwortungsvollen Dienst entschieden, der Mut, Hingabe und höchste Professionalität verlange. Dafür gebühre ihm größter Respekt.

«In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kameradinnen und Kameraden», sagte Kaack. «Wir stehen als Marine eng zusammen und teilen ihren Schmerz.»

Minentaucher sind hoch spezialisierte Fachleute

Die Ausbildung zum Minentaucher ist – wie die militärische Aufgabe selbst – körperlich und technisch anspruchsvoll. Nötig sind überdurchschnittliche Fitness sowie der sichere Umgang mit Unterwasserdrohnen und Sprengmitteln. Zu den Aufgaben der Taucher gehören auch Kampfmittelbeseitigung, Rettungseinsätze sowie der Schutz von Schiffen und Hafenanlagen gegen Sabotage und Angriffe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwischenfall bei Minentaucherausbildung: Soldat kollabiert
Militärausbildung

Zwischenfall bei Minentaucherausbildung: Soldat kollabiert

Bei einer Ausbildung in einer Schwimmhalle der Marine ist ein Soldat zusammengebrochen. Er liegt auf der Intensivstation und ist schwer zu Schaden gekommen.

22.05.2026

Lkw-Unfall durch medizinischen Notfall
Verkehrsunfall

Lkw-Unfall durch medizinischen Notfall

Ein Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Lkw. Grund ist ein medizinischer Notfall. Es entsteht ein fünfstelliger Schaden.

30.01.2025

Prinzessin Leonor startet lange und harte Seereise
Militärausbildung

Prinzessin Leonor startet lange und harte Seereise

Kein königlicher Komfort, sondern Minikoje und Gemeinschafts-WCs: Die spanische Thronfolgerin Leonor beweist erneut, dass sie keine Prinzessin auf der Erbse ist. Mama Letizia war sichtlich bewegt.

11.01.2025

Spaniens Adel

Kronprinzessin und Soldatin: Leonor leistet Fahneneid

Kronprinzessin Leonor hat ihre militärische Ausbildung im August begonnen. Jetzt wurde sie bei einer Zeremonie vereidigt.

07.10.2023

Britischer Minister

Shapps: Militärausbildung soll in Ukraine stattfinden

Bisher haben Nato-Staaten - zumindest offiziell - von der der Entsendung von Ausbildern in das von Russland angegriffene Land abgesehen. Der britische Verteidigungsminister will das künftig ändern.

01.10.2023