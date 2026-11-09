Bundespräsidentenwahl

NRW-CDU nominiert Günther Jauch für Bundesversammlung

Günther Jauch soll für die NRW-CDU an der Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin teilnehmen. Welche Persönlichkeiten die Partei außerdem für die Bundesversammlung nominiert hat.

Die CDU in NRW nominiert Günther Jauch für die Bundespräsidenten-Wahl (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Die CDU in NRW nominiert Günther Jauch für die Bundespräsidenten-Wahl (Archivbild)

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Die CDU in Nordrhein-Westfalen nominiert TV-Moderator Günther Jauch für die Bundesversammlung, die am 30. Januar einen neuen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin wählen soll. Für die Union geht Ilse Aigner für das höchste Amt des Staates ins Rennen.

Jauch engagiert sich seit Jahren in sozialen Projekten

Günther Jauch engagiere sich «seit Jahren intensiv im sozialen, kirchlichen und kulturellen Bereich sowie im Denkmalschutz», teilte die NRW-CDU am Abend zur Begründung mit. Demnach wurden von der Partei insgesamt 21 Persönlichkeiten für die Bundesversammlung nominiert. 

Darunter auch Unternehmer-Präsident Arndt Kirchhoff, Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert oder der Bundesminister für Digitales, Karsten Wildberger. Die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag kann noch 31 weitere Personen benennen, so dass insgesamt 52 in die Bundesversammlung entsendet werden.

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Auch andere Fraktionen nominieren Mitglieder

Die anderen Fraktionen im Landtag dürfen je nach Größe ebenfalls eine bestimmte Zahl an Menschen nominieren. Neben prominenten Gesichtern sind es in der Regel auch viele Landtagsabgeordnete.

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