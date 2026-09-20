Rehlinger sieht große Unzufriedenheit mit Bundesregierung

Saarbrücken (dpa) - SPD-Bundesvize Anke Rehlinger führt die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin vor allem auf Unmut gegenüber der Bundesregierung zurück. «Unser Land ist in einer schwierigen Lage, es gibt große Unzufriedenheit mit der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz», sagte die saarländische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist wohl einer der wesentlichen Gründe für das hohe AfD-Ergebnis, das den Abend überschattet.»