Söder: Sollten Richtungswechsel mehr in Mittelpunkt stellen

Berlin (dpa) - CSU-Chef Markus Söder plädiert angesichts stagnierender Umfragewerte dafür, im Wahlkampf stärker den mit der Union möglichen Richtungswechsel in Deutschland herauszustellen. «Glaubt man wirklich, dass man was ändern will, oder bekommt man halt nur einen Ämterwechsel», sagte der bayerische Ministerpräsident bei der Vorstellung der Biografie «Friedrich Merz. Sein Weg zur Macht» des Leiters des Ressorts Innenpolitik der Monatszeitschrift «Cicero», Volker Resing, in Berlin.