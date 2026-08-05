SPD-Politiker Wiese: Es ist Zeit für eine Bundespräsidentin

Berlin (dpa) - Die SPD-Fraktion pocht weiter auf eine Frau im obersten deutschen Staatsamt. «Ich glaube, es ist Zeit für eine Präsidentin», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Wiese, in Berlin. Es wäre richtig und gut, in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier eine Bundespräsidentin zu haben.

Wiese reagierte auf Äußerungen von Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), auch ein Mann müsse im Amt möglich sein. «Wir sollten da offen rangehen», hatte Frei dem Sender Welt-TV gesagt. Die Union beansprucht das Vorschlagsrecht für das Amt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einem Jahr gesagt, er könne sich eine Bundespräsidentin sehr gut vorstellen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Wahl von Steinmeiers Nachfolge steht am 30. Januar an. Steinmeier selbst darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als mögliche Kandidatin kursiert seit einiger Zeit neben anderen die CSU-Politikerin Ilse Aigner. Wiese erklärte: «Das ist sicherlich etwas, dem können wir uns als SPD auch annähern».