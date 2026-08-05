Steinmeier-Nachfolge

SPD-Politiker Wiese: Es ist Zeit für eine Bundespräsidentin

Ist die Zeit reif für die erste Bundespräsidentin? Für die SPD führt kein Weg daran vorbei.

Vorschläge für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen im Herbst stehen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Vorschläge für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen im Herbst stehen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die SPD-Fraktion pocht weiter auf eine Frau im obersten deutschen Staatsamt. «Ich glaube, es ist Zeit für eine Präsidentin», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Wiese, in Berlin. Es wäre richtig und gut, in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier eine Bundespräsidentin zu haben. 

Wiese reagierte auf Äußerungen von Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), auch ein Mann müsse im Amt möglich sein. «Wir sollten da offen rangehen», hatte Frei dem Sender Welt-TV gesagt. Die Union beansprucht das Vorschlagsrecht für das Amt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einem Jahr gesagt, er könne sich eine Bundespräsidentin sehr gut vorstellen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Wahl von Steinmeiers Nachfolge steht am 30. Januar an. Steinmeier selbst darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als mögliche Kandidatin kursiert seit einiger Zeit neben anderen die CSU-Politikerin Ilse Aigner. Wiese erklärte: «Das ist sicherlich etwas, dem können wir uns als SPD auch annähern».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SPD-Vize pocht auf Frau als nächstes Staatsoberhaupt
Bundespräsidenten-Nachfolge

SPD-Vize pocht auf Frau als nächstes Staatsoberhaupt

Bei der Suche nach dem nächsten Bundespräsidenten kursiert laut einem Medienbericht in der Union der Name von Ministerpräsident Rhein. Nun reagiert einer aus der SPD-Führung.

05.08.2026

SPD-Fraktionschef Binder: Für Aigner als Bundespräsidentin
Steinmeier-Nachfolge

SPD-Fraktionschef Binder: Für Aigner als Bundespräsidentin

Im Januar wählt die Bundesversammlung einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin. Ein Name wird immer wieder genannt, jetzt auch von der SPD im Südwesten.

05.08.2026

Merz und Söder binden bei Spahn-Nachfolge Fraktion eng ein
Nach Rücktritt

Merz und Söder binden bei Spahn-Nachfolge Fraktion eng ein

Acht Tage noch – dann soll die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen neuen Vorsitzenden wählen. Die Verantwortlichen für einen Personalvorschlag lassen sich vorerst nicht in die Karten schauen.

21.07.2026

Bundespräsidentin Aigner? Was hinter Söders Vorstoß steckt
Bundespräsidenten-Nachfolge

Bundespräsidentin Aigner? Was hinter Söders Vorstoß steckt

Wer soll Bundespräsident Steinmeier Anfang nächsten Jahres nachfolgen? Eigentlich wollte die Koalition die Debatte erst im Herbst führen. Einer hält sich aber nicht an diese Abmachung.

24.04.2026

Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt
Staatsoberhaupt

Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt

Für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten gibt es jetzt einen Termin. Namen für mögliche Nachfolger sind bereits im Gespräch. Es könnte ein Novum in der deutschen Geschichte geben.

26.02.2026